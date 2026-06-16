Snažna eksplozija potresla je Hmeljničku oblast u zapadnoj Ukrajini, što je dovelo do preliminarnih izveštaja koji ukazuju na pad aviona, javio je ukrajinski televizijski kanal Kijev24.

Hmeljnička oblast se nalazi u zapadnoj Ukrajini. U regionu se nalazi aerodrom Starokostjantinov, gde su stacionirani lovci F-16.

- Snažna eksplozija se čula u Hmeljničkoj oblasti. Preliminarni izveštaji ukazuju da je možda u pitanju pad aviona - navodi se u poruci objavljenoj na Telegram kanalu Kijev24.

Ukrajinski novinari izveštavaju da se neposredno pre eksplozije, u Šepetivskom okrugu Hmeljničke oblasti čuo zvuk sličan avionu. Kijev24 je kasnije izmenio svoju Telegram poruku, navodeći da ukrajinske oružane snage možda sprovode vežbe u regionu.

Vežbe su trebalo da se završe više od dva sata pre nego što je prijavljena nesreća aviona.

Istovremeno, ukrajinska novinska agencija UNIAN je na svom Telegram kanalu izvestila o verovatnom padu lovca MiG-29 u Hmeljničkoj oblasti.