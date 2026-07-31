On je na konferenciji za medije istakao da vodostaj Dunava trenutno iznosi minus 124 centimetra, dok bi pri nivou od minus 134 centimetra rad elektrane Pakš morao da bude obustavljen zbog problema sa hlađenjem reaktora, prenosi Mađar nemzet.

Napomenuo je da nuklearna elektrana Pakš trenutno još uvek radi, ali da se očekuje da će morati da bude isključena do ponedeljka.



"Termoelektrana Dunament i MOL su posle 2018. sproveli ono što u Pakšu nije urađeno. Čim prevaziđemo teškoće, ispitaćemo ko je odgovoran za to što ovaj razvoj nije sproveden u nuklearnoj elektrani", istakao je premijer Mađar.



Nuklearna elekrana Pakš je najveći proizvođač električne energije u Mađarskoj i obezbeđuje oko polovinu domaće proizvodnje struje.

Istovremeni zastoj Pakša i problemi u termoelektrani Dunament mogli bi da smanje raspoložive kapacitete za gotovo 2.400 megavata.

Vlada u Budumpešti očekuje da će deo manjka biti nadoknađen radom gasnih elektrana i uvozom električne energije.

Premijer Mađarske je istovremeno pozvao građane i kompanije da smanje potrošnju u periodu najvećeg opterećenja mreže, između 17 i 22 časa.

Peter Mađar je, govoreći o velikim potrošačima energije, istakao da je MOL dobrovoljno pristao da smanji potrošnju, a zatim je uputio upozorenje velikim potrošačima.



"Poručujem im da će svima biti bolje ako dobrovoljno prihvate smanjenje potrošnje", izjavio je Mađar, dodajući da će vlada uskoro dobiti ovlašćenje da isključuje velike potrošače.



Predsednik i izvršni direktor kompanije MOL grupe Žolt Hernadi rekao je da snabdevanje gorivom u Mađarskoj nije ugroženo, ali dodao da rafinerija u gradu Sazhalombata trenutno radi sa nešto više od 50 odsto kapaciteta i da se puni rad očekuje tek u septembru.

Hernadi je upozorio i na probleme na tržištu dizela zbog krize oko Ormuskog moreuza i smanjenja dostupnosti ruskog izvoza, koji bi mogli da potraju do sredine septembra.

Mađarska se istovremeno priprema za mogući prestanak uvoza ruskih energenata od januara, a MOL je nedavno dogovorio sa kompanijom Šel kupovinu udela u projektu gasnog polja Afrodita u istočnom Mediteranu, kao deo širenja alternativnih izvora energije.