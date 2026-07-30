A. S. (52) iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je tokom prepodneva, hicem iz pištolja, ranio u nogu Dragana Ć. (53), direktora azila za pse "Zoovita" u Belaričkoj ulici u Batajnici.

Napad se dogodio oko 9.40 u azilu, a iako teško ranjen, Dragan Ć. je uspeo da razoruža napadača, kojem su policijski službenici iz Zemuna ubrzo zatim stavili lisice na ruke. Ranjenom čelniku "Zoovite" pomoć su najpre ukazali lekari Hitne pomoći, a zatim je prevezen u Kličiničko-bolnički centar Bežanijska kosa.

Neverovatna prisebnost

Kako se saznaje, osumnjičeni A. S. se kombijem dovezao do Belaričke ulice, ušetao u prostorije azila i iz vatrenog oružja ispalio hitac u direktora, pogodivši ga u predelu desne noge. Uprkos teškoj povredi, ranjeni direktor je pokazao neverovatnu prisebnost - uspeo je da savlada napadača i oduzme mu pištolj iz ruku!

Međutim, drami tu nije bio kraj. Nakon što je ostao bez oružja, podivljali A. S. je dohvatio sekiru i njome krenuo na radnika azila Radenka R. (64), preteći mu smrću. Srećom, radnik u ovom napadu nije fizički povređen.

Na lice mesta su u rekordnom roku stigle patrole Policijske stanice Zemun, obuzdale napadača i stavile mu lisice na ruke.

Žestoka svađa

O celom slučaju odmah je obaveštena Uprava kriminalističke policije (UKP), a forenzičari su izuzeli tragove sa mesta zločina i prikupili materijalne dokaze. Dok je trajao uviđaj, napadač A. S. je sedeo u policijskom automobilu uz jako obezbeđenje, a zatim je priveden na saslušanje u policijsku stanicu.

Prema nezvaničnim saznanjima, pre nego što je ispalio hitac, osumnjičeni A. S. žestoko se posvađao sa Draganom Ć. Sada se istražuje da li su njih dvojica imali neke nesuglasice od ranije.

Inače, prihvatilište za pse i mačke u Batajnici postoji od 2005. godine, navodi se na sajtu "Zoovite". Azil se nalazi u šumovitom delu Batajnice, izdvojen od kuća i naselja.

Alo/Novosti

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