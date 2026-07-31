Državljaninu Turske T. C. (27) određeno je zadržavanje po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, policijski službenici MUP Srbije, Uprave granične policije, Regionalnog centra granične policije za unutrašnje granične prelaze, OZSPK i IM doneli su rešenje o zadržavanju osumnjičenog.

Sumnja se da je T. C. krivično delo izvršio 30. jula 2026. godine na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Surčin, nakon prethodnog fizičkog sukoba sa drugim putnikom.

Prema navodima tužilaštva, tokom intervencije policijskih službenika osumnjičeni se oglušio o njihova naređenja kako bi se sprečila upotreba sredstava za vezivanje. Nakon toga je, kako se sumnja, rukom posegao za vatreno oružje policijskog službenika, uhvatio ga i pokušao da ga izvuče iz futrole.

Policijski službenici su ga potom savladali upotrebom sredstava za vezivanje - lisica, dok je on, prema navodima iz saopštenja, uzvikivao "Alahu Akbar".

T. C. je pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu izjavio da se neće izjašnjavati o okolnostima izvršenja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Tužilaštvo je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva. Kako je navedeno, osumnjičeni nema prijavljeno prebivalište ni boravište na teritoriji Srbije, niti postoje okolnosti koje ukazuju da bi njegov centar aktivnosti bio u našoj zemlji.

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