Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije locirali su i uhapsili crnogorskog državljanina R.C. (42), za kojim je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu poternicu radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od šest meseci zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Kaznu mu je izrekao Viši sud u Podgorici.

Nadležni organi Republike Srbije odredili su mu ekstradicioni pritvor, a u narednom periodu sledi komunikacija između ministarstava pravde Crne Gore i Srbije radi sprovođenja postupka njegovog izručenja Crnoj Gori.

U zajedničkim aktivnostima policija Crne Gore i Srbije uhapšene su ukupno tri međunarodno tražene osobe za kojima su Crna Gora, Nemačka i Francuska raspisale međunarodne poternice, saopšteno je iz Uprave policije. Dve osobe uhapšene su na graničnom prelazu Sukobin, dok je jedna uhapšena u Srbiji.

Službenici Sektora granične policije – Regionalnog centra bezbednosti „Jug“ na graničnom prelazu Sukobin uhapsili su dvojicu državljana Republike Albanije za kojima su bile raspisane međunarodne poternice.

Prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru uhapšen je M.H. (41) iz Skadra, za kojim je NCB Interpola Vizbaden raspisao međunarodnu poternicu radi obezbeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenuo Lokalni sud u Hanoveru. Sumnjiči se za izvršenje krivičnih dela teškog razbojništva, krađe i upotrebe sile radi zadržavanja ukradene robe, kao i nanošenja teških telesnih povreda. Za navedena dela u Nemačkoj je propisana kazna zatvora do 15 godina.

Na istom graničnom prelazu uhapšen je i A.N. (29), za kojim je NCB Interpola Pariz raspisao međunarodnu poternicu radi obezbeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenulo Više državno tužilaštvo u Lionu. On se sumnjiči za pokušaj ubistva, za koje je u Francuskoj propisana kazna zatvora do 30 godina.