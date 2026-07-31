Posle privođenja turskog državljanina K. E, koji se sumnjiči da je 26. jula ove godine u jutarnjim satima u iznajmljenom stanu u Borči ubio Ljudmilu Turkovu Konstatinovnu (28) iz Rusije, njeno telo spakovano u kofer pronađeno je u kanalu Vizelj u Padinskoj Skeli.

Sumnja se da je osumnjičeni posle zločina u stanu, telo sam spakovao u kofer i pokušao da ga se reši pre bekstva iz Srbije.

- Plastični kofer bio je umotan, očigledno je učinio sve da prikrije tragove pre nego što je nameravao da napusti Srbiju - navodi izvor iz istrage.

Podsetimo, za Ljudmilom Turkovov Konstantinov se tragalo od 25. jula, kada se poslednji put čula sa prijateljicama i majkom. Njena majka ispričala je za ruske medije da je u Srbiju došla u posetu prijateljicama, i da joj je rekla da te večeri izlazi u noćni klub.

Ubrzo je uhapšen Turčin K. E. (25), koji se sumnjiči za ubistvo Ruskinje, a njemu su lisice stavljene u dramatičnoj akciji koja se juče odigrala na aerodromu "Nikola Tesla", u trenutku kada je pokušao da pobegne iz Srbije. Kako se saznaje, u poslednjem trenutku, Viši javni tužilac u Beogradu, koji rukovodi istragom, izdao je nalog graničnoj policiji da privede turskog državljanina. Pripadnici granične policije su potom uleteli u tranzitni prostor i uhapsili Turčina koji se spremao da se ukrca na avion.

- Sekunde su bile u pitanju, bukvalno je za manje od minute moglo da se dogodi da napusti Srbiju - otkriva izvor.

Alo/Kurir

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