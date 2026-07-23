Starleta Slađa Lazić Poršelina rešila je da da iskreno govori o svom odnosu sa Kristijanom Golubovićem, te tvrdi da bi bila spremna da mu rodi dete.

Naime, oni se dugo poznaju, ali je ovo što je iznela u javnost ipak mnoge iznenadilo.

- Nismo do toga došli još uvek. Ja volim Kristijana. On je dominantan muškarac i on je jednostavno Kristijan Golubović - počela je ona.

Finansije su joj važne

S obzirom na to da je poznato da joj je finansijska stabilnost partnera izuzetno važna, starleta je otvoreno govorila i o tom aspektu, objašnjavajući zašto bi više volela da bude prepoznatljiva kao njegova izabranica.

-Možda i može finansijski da me isprati, nikad se ne zna, ali moram da kažem da je on pravi lav, muškarac i da je to potrebno svakoj ženi. Potrebno je imati jednog lava pored sebe i reći: 'Ja sam devojka Kristijana Golubovića', a ne da bude: 'Ja sam dečko Slađe Poršeline'. Što se Kristijana tiče, rodila bih mu dete, on to zna. Baš sam pričala o tome. Kristijan je zanimljiv, autentičan, poseban. On ima Iks faktor. Što se mene tiče, ja bih rado bila majka njegove dece - rekla je Slađa.

Alo/Informer

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