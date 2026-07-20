Narod ga je voleo, cimeri mrzeli. Davne 2010. godine obeležio je rijaliti šou, kada je uspe da iz takta istera Zoricu Brunclik.

Svađe sa bubnjarom Ivanom Feceom Firčijem bile su žestoke, pljuštale su uvrede i provokacije u Lisoviću, a folker je uspeo da izađe kao pobednik, ne samo u rijalitiju nego i na sudu, gde je pobedio Zoricu, za koju je kasnije rekao da joj sve oprašta, što za Firčija ne važi.

- On je budala. Pljuvao je na srpsku nošnju, na moj narod, to ne opraštam - izjavio je Miloš Bojanić za medije ko jedan od najomraženijih učesnika u istoriji rijalitija.

Inače, legendarni pevač je nedavno privukao pažnju javnosti kada je uplovio u vezu sa 24 godine mlađom izabranicom.

Naime, Miloš Bojanić bio je u braku Dragicom sa kojom ima sina Mikicu i Baneta..

- Eh... nas dvoje, dva Bosančića... Videli se u kafani i ja joj rekao: "Ja bih voleo da ti budeš moja žena." Tako je i bilo, i posle pet dana mi smo se venčali. Ja sam najluđi čovek na svetu, koji se ženi na brzinu. Ma kakva ljubav na prvi pogled, ja ne znam sada šta je to bilo. To je bilo sviđanje na prvi pogled. Kako čovek da se zaljubi za pet dana, pa to je nemoguće, ja sam budala. Nisam ja sa njom bio 24 sata, mi nismo spavali zajedno, ona je nevina ušla u taj brak. Mi smo bili balavci, Dragica 18, a ja 22 godine. Ona mene nikada nije sputavala, uvek me u svemu pratila. Za naš raskid mislim da je najveći krivac baš tih pet dana, nismo se dovoljno upoznali. Mi smo se sporazumno razveli, sve smo se dogovorili. Podelili smo imovinu. Ja sam tada imao dve kuće ovde, kuću na moru i jedan biznis, pekaru. Ona je uzela te dve kuće i pekaru, meni je ostala kuća na moru i nastavio sam dalje. Mi se nikada nismo posvađali, naša deca nikada nisu čula da se mi raspravljamo. E sada, moram da priznam da je bilo malo problema kada sam se drugi put oženio, ženska sujeta je proradila - rekao je Miloš svojevremeno.

Pevač Miloš Bojanić bio je nakon razvoda četiri godine slobodan.

- Gradio sam jedan dvorac, radio punom parom, nastupao... Posvetio sam se svim tim nekim stvarima, a onda sam upoznao moju Branku, s njom je prošlo više vremena nego s Dragicom, 15 dana. Branku i mene niko drugi nije spojio nego sam Gospod bog. Meni je njena jedna prijateljica pričala o njoj, znaš već kako idu te ženske priče... Lepa je, dobra je, isto Bosančica, ali sam ja tada bio u nekom svom drugom filmu. Kada sam imao jednu nesreću, sve se promenilo, otišao sam pod Ostrog i krenuo je novi život - govorio je on za Kurir tada.

U braku sa 24 godine mlađom

Naime, pevačeva supruga se zove Branka i mlađa je od njega 24 godine. Bojanić ne objavljuje često fotografije sa njom, a to je samo uradio par puta kada je za Instagram pozirao sa lepšom polovinom.

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