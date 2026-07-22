Tokom završne žurke povodom finala Elite 9, dogodio se trenutak koji je iznenadio mnoge, a nakon što je Aneli Ahmić sedela sa ženana koje su je mesecima unazad vređale, oglasila se njena majka.

Posle dugog perioda javnih sukoba i teških reči, Aneli Ahmić pružila je ruku pomirenja Minki i Mevlidi Durdžić, a Grofica na to nije ostala imuna.

-E glupačo, sa ženama koje su ti svašta nameštale, govorile. Stala si sa njima, a one sve oko tebe kao hijene - napisala je ona na Instagramu.

Plakala posle finala

Inače, Aneli Ahmić zauzela je zazela drugo mesto u finalu Elite 9, a govoreći o porodici na žurci povodom kraja rijalitija se rasula na komade.

-Zaista sam velika lavica i pobednik, ja sam najveći pobednik za ovih devet sezona. Čula sam se i sa bratom i sa sestrom i sa majkom. Rekli su da ne mogu da shvate šta se desilo sa Asminom Durdžićem u hotelu, ništa drugo. Brat mi je rekao da stoji iza mene, da sam jaka žena. Rekao je da sam mu ponos. Mamu je osudio jer niko od porodice nije došao da bude u finalu uz mene. Rekao je da mu na stotine ljudi prilazi i govore sve najbolje o meni.

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