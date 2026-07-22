Čelnik televizije Pink Željko Mitrović već je počeo da otkriva prve detalje jubilejne desete sezone rijalitija, a poznato je sada da je prvi učesnik čuveni Zmaj od Šipova.

Mitrović je na svom Instagram profilu objavio da uveliko priprema "Elitu 10", a posebnu pažnju izazvala je njegova poruka upravo o ovom budućem učesniku.

Nema robota više

Kako je napisao, nema robota ni veštačke inteligencije koji mogu da pariraju jednom od najpoznatijih rijaliti igrača – Zmaju od Šipova.

-Stanija je pobedila u Eliti 9, što znači da sa mnom otvara jubilarnu Elitu 10. Svaki detalj će biti spektakularan. Biće velikih iznenađenja kada su učesnici u pitanju. Stanija i ja ćemo na otvaranju doleteti iz svemira među ljude i robote, koji će se međusobno nadmetati i nadmudrivati. Roboti Toša i Goša predstaviće svoje roditelje Rašu i Mašu, koji imaju još moćnije sposobnosti, ali kad bolje razmislim, nema tog robota i veštačke inteligencije koja može savladati Zmaja od Šipova i ostale učesnike - naveo je Mitrović.

Ova objava mnogima je bila dovoljan signal da će upravo Zmaj od Šipova biti prvi potvrđeni učesnik "Elite 10", iako zvanična lista takmičara još nije predstavljena.

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