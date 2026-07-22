Trogodišnji Ke' Torijus Starks Mlađi iz Basemera u američkoj saveznoj državi Alabama preminuo je 22. jula 2025. godine nakon što je više od pet sati bio zaključan u automobilu tokom izuzetno visokih temperatura.

Prema dostupnim informacijama, dečak je tog dana bio pod nadzorom zaposlene u državnoj službi za zaštitu dece, koja ga je preuzela iz vrtića kako bi prisustvovao zakazanom susretu sa biološkim ocem.

Nakon susreta nije vraćen u vrtić

Socijalna radnica preuzela je dete oko 9 časova, a nadgledani susret sa ocem završen je oko 11.30.

Umesto da dečaka vrati u vrtić, odlučila je da obavi privatne obaveze. Prema navodima istrage, otišla je po hranu za porodicu, zatim u prodavnicu duvana, a potom se vratila kući.

Za to vreme dete je ostalo zaključano u parkiranom automobilu od oko 12.30 do 17.30 časova.

Kada je konačno pronađen, dečak nije davao znake života. Uprkos pokušajima lekara da ga spasu, proglašen je mrtvim u 18.03 časova.

Temperatura u vozilu dostigla oko 68 stepeni

Advokat porodice Kortni Frenč izjavio je da je reč o tragediji kakvu nijedan roditelj ne bi smeo da doživi.

– Naše dete je trebalo da bude živo – poručio je Frenč.

Prema procenama stručnjaka, temperatura unutar zatvorenog automobila mogla je da dostigne oko 68 stepeni Celzijusa, iako je spoljna temperatura bila znatno niža, čime je vozilo postalo smrtonosna zamka.

Radnica otpuštena, istraga i dalje traje

Odeljenje za ljudske resurse Alabame (DHR) saopštilo je da je zaposlena koja je bila odgovorna za dete odmah dobila otkaz.

Zbog zaštite privatnosti nisu objavljeni njeni lični podaci niti dodatni detalji o slučaju.

– Zaposlena je razrešena dužnosti. U ovom trenutku nećemo iznositi dodatne informacije o detetu niti o konkretnim okolnostima događaja – navodi se u saopštenju DHR-a.

Nadležni organi pokrenuli su detaljnu istragu kako bi utvrdili sve okolnosti tragedije, dok porodica dečaka traži odgovornost za smrt trogodišnjeg Ke' Torijusa.

Izvor: Lego