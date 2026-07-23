Prema psihološkinji Džejmi Bloh, postoji pet ključnih osobina.

Negovanje tih osobina garantuje da će deca biti bolja u školi, kao i među vršnjacima. Takođe garantuje emocionalnu stabilnost tokom celog života.

Otpornost

Život donosi izazove – padove, neuspehe i razočaranja. Deca koja razviju otpornost ne plaše se grešaka jer znaju da su one prilika za učenje i napredak. Umesto da odustanu, pokušavaju ponovo.

Ova osobina pomaže deci da lakše prevaziđu teškoće, ali i da se osećaju sigurnije i stabilnije u svakodnevnim situacijama.

Kako je podsticati: Razgovarajte sa detetom o greškama kao sastavnom delu života. Podelite svoja iskustva kada nešto nije išlo prema planu i objasnite kako ste se izborili sa tim.

Radoznalost

Deca prirodno istražuju svet oko sebe, a radoznalost je pokretač učenja. Pitanja poput „Zašto?“, „Kako?“ i „Šta ako?“ nisu samo simpatična dečja pitanja – ona su osnova razvoja.

Radoznalo dete ne traži samo informacije, već razmišlja, istražuje i pokušava da dublje razume svet oko sebe.

Kako je podsticati: Dajte detetu prostor da istražuje. Zajedno tražite odgovore, postavljajte pitanja koja podstiču razmišljanje i budite strpljivi kada se jedno „zašto“ pretvori u deset novih pitanja.

Empatija

Empatična deca lakše prepoznaju osećanja drugih ljudi, reaguju sa pažnjom i grade kvalitetnije odnose. Ova osobina je posebno važna u savremenom svetu, gde su komunikacija, saradnja i razumevanje osnova zdravih odnosa – u porodici, školi, ali i kasnije na poslu.

Kako je podsticati: Razgovarajte o emocijama, čitajte knjige u kojima likovi prolaze kroz različita iskustva i pitajte dete kako misli da se drugi osećaju. Najvažnije je da empatiju pokazujete i sopstvenim primerom.

Disciplina (ili samokontrola)

Deca kojoj pomažemo da razviju disciplinu lakše održavaju pažnju, završavaju obaveze i uče da odlože trenutna zadovoljstva zarad važnijih ciljeva.

Disciplina ne znači strogoću, već unutrašnju snagu koja detetu pomaže da zna kada je vreme za igru, a kada za obaveze. Ona gradi osećaj postignuća i jača samopouzdanje.

Kako je podsticati: Postavite jasne, ali fleksibilne granice. Uvedite rutinu i zajedno postavljajte male, dostižne ciljeve. Pohvalite trud i zalaganje, a ne samo konačan rezultat.

Samopouzdanje

Dete koje veruje u sebe ima hrabrost da isproba nešto novo, izrazi svoje mišljenje i lakše se nosi sa neuspehom.

Samopouzdanje ne nastaje samo iz uspeha, već iz osećaja da je dete voljeno, prihvaćeno i sposobno – čak i kada nešto još ne zna ili ne ume.

Kako ga podsticati: Ohrabrujte dete, podržite ga u istraživanju i slavite male korake napred. Dajte mu priliku da samo pronađe rešenje pre nego što ponudite pomoć.

Negovanje ovih pet osobina ne znači stvaranje deteta koje nikada neće pogrešiti, već osobe koja će znati kako da se izbori sa izazovima i nastavi dalje, navela je psihološkinja na svom Instagram nalogu.