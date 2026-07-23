Majka iz Oklahome (34) mogla bi da provede ostatak života iza rešetaka jer je dozvolila svom mužu da oplodi njenu 11-godišnju ćerku, koju su primorali da rodi kod kuće bez ikakve medicinske pomoći, piše portal Law&Crime.

Porota okruga Maskogi prošle nedelje proglasila je Šeri Don Voker krivom po jednoj tački omogućavanja seksualnog zlostavljanja deteta i šest tačaka zanemarivanja deteta, prema sudskim zapisima. Porotnici su preporučili da Vokerova dobije doživotnu kaznu za svaku od sedam osuda. Konačnu odluku o kazni doneće sudija na kasnijem ročištu.Ova presuda predstavlja najnoviji razvoj u slučaju koji je već doveo do doživotne kazne za muža Šeri Voker, Dastina Džoela Vokera.

Kako je Law&Crime ranije izvestio, Dastin Voker je ranije ove godine priznao krivicu po jednoj tački seksualnog zlostavljanja deteta mlađeg od 12 godina i šest tačaka zanemarivanja deteta. U junu je okružni sudija Maskogi okruga Timoti King osudio ga na doživotnu kaznu zatvora plus 42 godine, naredivši da prvo odsluži 42-godišnju kaznu pre početka doživotne. Takođe mora da se registruje kao seksualni prestupnik, biće pod nadzorom ako ikada bude pušten, i ne sme da ima kontakt sa žrtvama.Pomoćnica okružnog tužioca Dženet Hatson je ranije rekla da je DNK testiranje utvrdilo "99 odsto sigurnosti" da je Dastin Voker otac deteta. Ona je takođe odbacila tvrdnje članova porodice da odrasli u kući nisu bili svesni stanja deteta, napominjući da je žrtva, iako "prilično sitna", rodila bebu normalne veličine.

"Ovo dete je traumatizovano. Prošla je kroz užasno iskustvo. Ne samo da ju je neko napravio trudnom, već je rodila kod kuće bez medicinske pomoći, i to će joj biti spoznaja do kraja života", rekla je Hatson ranije u intervjuu za partnersku televiziju CBS Tulsa - KOTV.

Hatson je takođe navela da je dete izvučeno iz škole, što je ograničilo mogućnosti da nastavnici ili medicinski radnici primete zlostavljanje i intervenišu.

"Dete je bilo van škole duži period i koliko ja razumem, deca su možda bila na kućnom školovanju", rekla je tužiteljka.

Nakon hapšenja optuženih 2025. godine, članovi porodice javno su negirali da su znali da je dete trudna. Majčina baka po majci, Mišel Džastis, ranije je se oglasila za televiziju KJRH."Samo želim da ljudi znaju, mi nismo znali da se ovo dešava. Niko od nas", rekla je Mišel.

Tužioci su, međutim, tvrdili da dokazi pokazuju da je dete bilo zanemarivano duži period i da okolnosti trudnoće i porođaja podržavaju krivične optužbe.

Džastis se suočava sa jednom tačkom zanemarivanja deteta i zakazano joj je suđenje za 23. jul, prema sudskim zapisima.

Osuđujuće presude protiv Šeri Voker ostavljaju odluku o kazni u rukama sudije Kinga. Ako prihvati preporuke porote, Voker će dobiti doživotne kazne za svaku od svojih sedam krivičnih dela.