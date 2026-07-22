Rat bivših rijaliti cimera ne jenjava nakon što je Stanija Dobrojević odnela pobedu u rijalitiju "Elita 9" i osvojila glavnu nagradu od 100.000 evra, a sada je nastavio da je provocira rečima da je jedini muškarac kog je platila.

Ona tvrdi da nikada nije bila intimna sa njim, već da je u hotelsku sobu odvela potpuno drugog dečka, a da je Kristijan samo insistirao da dođe.

Za sve se saznalo

-Juče me je pozvala jedna drugarica koja je veliki poznavalac rijaliti programa i rekla mi da sam prikazan i kao deo Stanijinih uspomena. Drugarica mi je rekla da sam ja Staniji neostvarena ljubav za sva vremena.

Ja sam jedini muškarac kome je ona nešto platila, šta god to bilo – ljubavnu ili intimnu uslugu. Prema meni je bila korektna, sve do trenutka kada je došlo do podele novca i nekoliko hiljada evra. Tada je pokazala jednu crtu karaktera koja mi se nije dopala. Nikada nisam mogao emotivno da se vežem za nju niti da budem u vezi sa njom. Ipak, moram da kažem da je uredna, pedantna, sportski tip i da smatram da je, u suštini, dobar čovek - rekao je Kristijan Golubović.

Alo/Red TV

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