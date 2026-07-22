Rat bivših rijaliti cimera ne jenjava nakon što je Stanija Dobrojević odnela pobedu u rijalitiju "Elita 9" i osvojila glavnu nagradu od 100.000 evra, a sada je nastavio da je provocira rečima da je jedini muškarac kog je platila.

Ona tvrdi da nikada nije bila intimna sa njim, već da je u hotelsku sobu odvela potpuno drugog dečka, a da je Kristijan samo insistirao da dođe.

Za sve se saznalo

Stanija Dobrojević

-Juče me je pozvala jedna drugarica koja je veliki poznavalac rijaliti programa i rekla mi da sam prikazan i kao deo Stanijinih uspomena. Drugarica mi je rekla da sam ja Staniji neostvarena ljubav za sva vremena.

Kristijan Golubović

Ja sam jedini muškarac kome je ona nešto platila, šta god to bilo – ljubavnu ili intimnu uslugu. Prema meni je bila korektna, sve do trenutka kada je došlo do podele novca i nekoliko hiljada evra. Tada je pokazala jednu crtu karaktera koja mi se nije dopala. Nikada nisam mogao emotivno da se vežem za nju niti da budem u vezi sa njom. Ipak, moram da kažem da je uredna, pedantna, sportski tip i da smatram da je, u suštini, dobar čovek - rekao je Kristijan Golubović.

Alo/Red TV

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