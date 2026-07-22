Drama Ivana Marinkovića ne prestaje da intrigira, a njegova sestra Teodora odlučila da prekine ćutanje i iznese detalje o kojima se do sada samo nagađalo.

U uključenju uživo, ona je progovorila o Ivanovom odnosu sa ćerkom Lenom, koju ima iz braka sa pevačicom Gocom Tržan, ali i o intrigantnom statusu očinstva nad malim Željkom, kog je dobio sa Miljanom Kulić.

-Nakon smrti naše majke Ivan i ja smo nastavili da viđamo Lenu, dok on nije ušao u rijaliti, a onda je i meni Lena bila uskraćena. To prvi put kažem. Ivan je vrlo posvećen otac, deca ga obožavaju - počela je ona.

Problemi u dokumentima

Teodora tvrdi da postoje problemi kada je DNK u pitanju.

-Što se tiče Željka, Ivanu je rečeno da je on otac deteta, nije pokrenuo proces DNK, Miljana ga nije upisala kao oca. Ako ćemo po zakonu, on osim što nema obaveze, nema ni prava. On nema potvrdu. Mariji Kulić to igra ulogu, možda i Miljani, jer on ako nema prava i nije upisan kao otac... Ne mogu da tvrdim da mu brane, ali hoće same. Ako već traže da učestvuje u alimentaciji, što ga ne upišu kad tvrde da je otac? Ja verujem da je otac, ali rubrika stoji prazna.

Alo/RedTV

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