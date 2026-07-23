Danijela Flore (36) iz Rumunije, pronađena je mrtva u svom stanu u Torinu, a njen bivši suprug nalazi se pod istragom zbog sumnje da je Danijelu ubio.

Danijelino telo pronađeno je umotano u beli čaršav, ostavljeno u fioci kreveta za spavanje, što isključuje mogućnost da je reč o zdravstvenom problemu ili nesrećnom slučaju. Tužilaštvo vodi istragu za ubistvo sa umišljajem, a do sada protiv bivšeg supruga nisu određene mere pritvora.

Ukoliko istraga potvrdi njegovu odgovornost, krivično delo moglo bi da bude prekvalifikovano u femicid, što prema italijanskom zakonu nosi teže kazne i dodatne otežavajuće okolnosti.

Obdukcija tela žene, koja je radila za firmu za čišćenje angažovanu u bolnici "Regina Margerita", biće obavljena u Institutu za sudsku medicinu lokalne zdravstvene službe u Torinu.

Obdukcija bi trebalo da pokaže kako i kada je Danijela Florea ubijena. Kada je telo pronađeno, bilo je u poodmakloj fazi raspadanja, zbog čega nije bilo moguće odmah utvrditi uzrok niti vreme smrti.

Istragu vodi kriminalistička policija Torina, koja je saslušala komšije, poznanike i bivšeg supruga žrtve. On je ispitan u ponedeljak uveče, ubrzo nakon pronalaska tela.

Prema iskazima komšija, Danijela i njen bivši muž redovno su se viđali kako bi zajedno provodili vreme sa svojim šestogodišnjim sinom, koji ima kognitivne smetnje.

Dečak je pronađen sa ocem, a trenutno je smešten u centru za socijalni rad.

Istražioci su utvrdili da na stanu nije bilo tragova provale niti premetačine, zbog čega smatraju da nije reč o pljački koja je pošla po zlu, već da je ubica poznavao žrtvu.

Policija pokušava da utvrdi zašto je telo otkriveno tek nekoliko dana nakon smrti, i to tek pošto su komšije i rođaka prijavili da se Danijela ne javlja. Takođe se istražuje nestanak njenog psa, od kojeg se, prema rečima poznanika, gotovo nikada nije odvajala.

(Telegraf.rs)