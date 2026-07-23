Nakon izlaska iz rijalitija „Elita 9“, Uroš Stanić odlučio je da se oglasi povodom svega što je doživeo tokom boravka na imanju, pa je na društvenim mrežama objavio kompilaciju snimaka verbalnih i fizičkih sukoba koji su se desili pred kamerama.

Naime, najviše prašine podigli su sukobi koje je imao sa Asminom Durdžićem, za kog Uroš tvrdi da ga je više puta napao.

Uroš je pokazao delove brojnih sukoba i naveo da je bio izložen nasilju, kako verbalnom, tako i fizičkom, dok je boravio u rijalitiju. Njegova objava izazvala je brojne reakcije javnosti — dok su jedni smatrali da bi trebalo da ostavi sukobe iza sebe i okrene novi list nakon izlaska, drugi su podržali njegov potez i istakli da je važno da pokaže kroz šta je prolazio.

Napolju imao veliku podršku

Inače, Uroš Stanić važio je za jednog od kontroverznijih učesnika „Elite“.

Tokom boravka u rijalitiju često se nalazio u centru pažnje, bio je meta kritika i sukoba sa pojedinim cimerima, ali je istovremeno umeo i sam da izazove reakcije drugih učesnika, a podršku od strane publike imao je većinu vremena jer je bio neko ko je svakoga iskreno komentarisao za crnim stolom.

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