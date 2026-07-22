Nekadašnja rijaliti učesnica Jelena Golubović već dve godine pokušava da ostane u drugom stanju putem veštačke oplodnje, a u razgovoru za naš dnevni list oktrila je da se poteškoće i dalje nisu sklonile.



Osim toga, Jelena tvrdi da da se ugojila zbog terapija na kojima je duže vreme, kao i da se svakodnevno moli da dobije bebu dok o njoj brine majka dok suprug radi u inostranstvu.



- Situacija je trenutno takva da mi je doktorka na odmoru, a od stresa se desi da imam neke disbalanse sa hormonima. Čuvam se toliko da se i od telefona sklanjam. Imam tačno vreme koliko sam na telefonu u toku dana. Nastojim da na svaki način izbegnem zračenje bilo koje vrste. Redovno idem na preglede, ali situacija se već duže vreme ne menja - rekla je Golubovićeva uz isticanje da joj je majka najveći oslonac.



- Majka je moja najveća podrška. Tu je za sve što mi treba i moaj je najveća podrška. Moj muž već duže vreme radi u inostranstvu, tako da se čujemo preko telefona samo u određeno vreme. Sklonila sam se od svega. Potreban mi je mir. Za mene nije ništa sem prirode. Izbegavam nerviranje i bežim od stresnih situacija. Nikakav stres mi nije potreban dok se borim za to da dobijem bebu - rekla je Jelena i iskreno priznala da sumnja u crnu magiju.

- Kad se razbolim mene boli glava od stresa, jer se plašim da se nešto ne desi. Po ceo dan prskam sve živo alkoholom, samo da bi sve bilo čisto oko mene. Počela sam da sumnjam u to i da me je neko urekao. Nekad se tako dese neki bolovi usled kojim počnem da čitam molitvu i to prestane. Tada pomislim da mi neko radi o glavi. Sa druge strane, vera je moj jedini put i istinski verujem u Boga, verujem u dobro.

Ne gubi veru

Rediteljka nam je otkrila koja se uzda u to da će zajedno sa suprugom ostvariti porodične želje.



- Moj muž je skoro bio u Beogradu. Uskoro nam je i godišnjica braka, pa se nadam da će ponovo da dođe i da ćemo duže biti zajedno. Svakako je moja situacija nepromenjena već dve godine otkako se borim za potomstvo, a ja se nadam da će sve da pođe u nekom dobrom smeru. Zato sve vreme i izbegavam da pričam na ovu temu, ne bih dok sve ne krene u nekom zdravom smeru i dok se ne ostvari to što oboje želimo - zaključila je Jelena.

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