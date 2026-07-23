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Američki državni sekretar Marko Rubio i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastaće se na marginama samita ASEAN-a na Filipinima, a glavna tema razgovora biće mogućnosti za rešavanje rata u Ukrajini.

Predstavnici država članica Evropske unije nisu postigli dogovor o 21. paketu sankcija Rusiji, zbog čega će pregovore nastaviti na novom sastanku.

Ukrajina tvrdi da je tokom ovogodišnjih kontraofanziva povratila oko 700 kvadratnih kilometara teritorije, dok je istovremeno sprovedena velika smena u vrhu Oružanih snaga, sa Mihailom Drapatijem na čelu.

Predsednik Volodimir Zelenski poručio je da novo vojno rukovodstvo priprema modernizaciju Odbrambenih snaga Ukrajine, uz koordinisane promene kako Rusija ne bi mogla da iskoristi tranziciju.

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas izjavila je da Unija pojačava pritisak na rusku "flotu iz senke" i ocenila da Rusija predstavlja egzistencijalnu pretnju Evropi.

Sergej Lavrov izjavio je da Rusija nema nameru da napadne bilo koga, ali je upozorio da bi eventualni sukob sa Evropskom unijom bio nekonvencionalan, uz tvrdnju da se Evropa ubrzano militarizuje.

Zelenski je sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom razgovarao o mogućnosti pokretanja mirovnih pregovora za okončanje rata u Ukrajini.

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U Konstantinovki uništeno pet diverzantskih grupa ukrajinske vojske

Borci jedinice „Gorinič“ Uprave FSB za Donjecku Narodnu Republiku uništili su pet diverzantskih grupa ukrajinske vojske u Konstantinovki, saopštila je pres-služba regionalne uprave FSB za DNR.

„Pripadnici FSB otkrili su pet diverzantskih grupa protivnika i uništili ih uz pomoć udarnih dronova“, navodi se u saopštenju.

Prema podacima tog resora, operatori bespilotnih letelica jedinice „Gorinič“ likvidirali su ukupno 13 pripadnika ukrajinskih snaga.

Ukrajina zatražila hitnu sednicu SB UN zbog ruskih napada u Crnom moru

Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 27. jula zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

"Rusija drži kao taoca globalnu bezbednost hrane. Samo u poslednjih nekoliko dana Rusija je napala najmanje tri civilna teretna broda. Više desetina članova posada su poginule ili su povređene", rekao je Sibiha, prenosi Ukrinform.

Sibiha je upozorio da u jeku sezone žetve nijedan brod danas nije prošao kroz ukrajinski morski koridor u Crnom moru i optužio je Rusiju da je počinila namerni akt ekonomskog i humanitarnog terora. Indija je u sredu pozvala ruskog ambasadora u ministarstvo spoljnih poslova zbog smrti indijskog mornara u Crnom moru.

Ambasadori EU nisu postigli dogovor o 21. paketu sankcija Rusiji

Ambasadori država članica Evropske unije danas nisu uspeli da postignu dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije zbog njenog rata u Ukrajini, izjavio je jedan diplomata EU. Prema njegovim rečima, predstavnici država članica ponovo će se sastati u četvrtak u pokušaju da usaglase novi paket restriktivnih mera, preneo je Rojters.

Predloženi paket, pored ostalog, predviđa nove mere usmerene na ruski bankarski sektor, sa ciljem da se dodatno ograniče mogućnosti finansiranja ruske privrede u trenutku kada Brisel ocenjuje da je finansijski sistem Rusije pod povećanim pritiskom.

Međutim, glavni kamen spoticanja u pregovorima postala je Grčka, koja traži ublažavanje već usaglašenih ograničenja koja se odnose na uvoz i promet ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG), zbog čega za sada nije postignuta jednoglasna podrška novom paketu sankcija, navodi agencija.

Rubio najavio razgovor sa Lavrovom o okončanju rata u Ukrajini

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je danas da SAD ostaju otvorene za konstruktivnu ulogu u pregovaračkom procesu za okončanje rata Rusije i Ukrajine.

On je tokom razgovora sa novinarima na marginama 59. konferencije ministara spoljnih poslova ASEAN-a u Manili, glavnom gradu Filipina, najavio je da će razgovarati sutra sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom.

"Razgovaraćemo ponovo sutra. Juče sam video ministra Lavrova, ali nismo razgovarali. Video sam ga večeras kada je stigao na večeru dobrodošlice“, rekao je Rubio. Prema njegovim rečima, očigledno je da rat u Ukrajini ostaje glavna prepreka sposobnosti SAD i Rusije da pronađu razumevanje po drugim pitanjima.

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