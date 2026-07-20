Rijaliti program "Zadruga", a kasnije i njen naslednik "Elita", godinama obaraju rekorde gledanosti, dok su učesnici pred kamerama prolazili kroz prave životne drame kako bi osvojili prvo mesto. Dok se publika sprema za večerašnje superfinale 9. sezone, mnogi se prisećaju pobednika koji su obeležili godine iza nas.

Prvu sezonu obeležila je Kristina Kija Kockar, koja je osvojila srca publike dostojanstvenim držanjem, osvojivši glavnu nagradu od 50.000 evra.

Zanimljivo je da je njena majka, Nadica, krenula njenim stopama i trijumfovala u četvrtoj sezoni zbog svog smirenog i majčinskog stava, ali se za razliku od ćerke povukla iz javnog sveta.

Istoriju ovog formata ispisao je Dejan Dragojević, koji je u petoj sezoni postao prvi muškarac koji je odneo pobedu u "Zadruzi". Njegovu sezonu obeležio je turbulentan javni razvod od Dalile, a danas sređuje porodični dom i čeka dete sa devojkom Jovanom.

Ljubavne drame, deca i razvodi

Mnogim pobednicama je rijaliti doneo ne samo novac, već i velike životne preokrete. Luna Đogani, pobednica druge sezone, danas uživa u porodičnom životu – udata je za Marka Miljkovića, sa kojim ima dve devojčice i uspešno vodi podkast.

Sličan preokret doživela je i Aleksandra Nikolić, pobednica šeste sezone, koja je nakon rijalitija dobila ćerku sa Filipom Carem, sa kojim je danas u dobrim odnosima uprkos tom što je svako otišao svojim putem.



Prvu sezonu novog formata "Elita" osvojila je Anita Stanojlović. Njeno učešće obeležio je brak sa Matorom koji se ubrzo završio razvodom, a danas sa bivšim cimerom Lukom Vujovićem čeka dete.

Treća sezona pripala je Hrvatici Ivi Grgurić, koja je publiku kupila svojom otvorenošću i teškim emotivnim ispovestima, a nakon pobede posvetila se medijima i modelingu.

Sa druge strane, osmu sezonu "Elite" pokorio je jedan od najpoznatijih rijaliti igrača u regionu – Nenad Marinković Gastoz, koji je svojim humorom i iskustvom dokazao da je i dalje miljenik naroda.

Ko će se upisati na ovu prestižnu listu i poneti titulu pobednika devete sezone, publika će saznati već večeras, a evo kakve su prognoze veštačke inteligencije.

Inače, sinoć je iz "Elite" ispao Lepi Mića, a otac bivšeg rijaliti učesnika ga je žestoko isprozivao.

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