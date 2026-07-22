Na dan spektakularnog superfinala Elite 9, otac Dače Virijevića, čuveni Brazilac je na auto marke Mercedes, stavio registraciju Stanija i na taj način pokazao da je njena podrška, a sada situacija dobija i nastavak.

Naime, Dača i Stanija otkrili su da li se ona upoznala sa Brazilcem i kako je reagovala na tablice.

- Stanija nije upoznala Brazilca, tata je sedeo sa Stanijinom mamom i njihovom prijateljicom. Neće moj tata da upozna Staniju u Eliti, naći će on načina da se upoznaju, on će zbog nje doći u Majami - rekao je Dača pa se Stanija nadovezala:

-Nisam videla te tablice i nismo se upoznali, žao mi je što se nismo upoznali juče. Vidim da je juče bilo udarno za tablice na kojima pise Stanija, hvala na tome. Večeras slavimo i to je to.

Janjuš provocirao Daču

Podestimo, jednom prilikom je Marko Janjušević Janjuš upitao Daču Virijevića kako bi reagovao da njegovo otac uđe u emotivnu vezu sa Stanijom i da li bi je zvao mama, pa se ovaj šokirao.

-Ja imam samo jednu mamu. Ali ne bih se mešao u njegov izbor, poštujem. Samo da je lepa da je zgodna, da se ne brukamo - objasnio je tada Dača.

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