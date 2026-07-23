Sada već bivša učesnica "Elite 9" Milena Kačavenda je čula raznorazne optužbe kako na svoj, tako i na račun svoje porodice, a razni tračevi vezuju se za njene sinove, poput onog da duguju novac na kamatu.

Kako na neke stvari nije mogla da prećuti, Milena je otkrila i čime se obojica bave.

- Stariji sin radi na jednom projektu, mlađi je u hotelu u Crnoj Gori, rešio da se bavi kulinarstvom. Stariji sin je 14 sati vozio, došao mrtav umoran samo da bi se pojavio, jer Mateja nije mogao, radio je sutradan. Nisam znala da je toliko vozio samo da bi došao. Koliko su me se odrekli i koliko nisu cenili moju borbu to govori poklon mojih sinova, sat koji sam dobila, koji kako kažu da sam zaslužila, jer oni znaju da sam svoj život njima posvetila - istakla je Milena.

Ponosna na sebe

Inače, Milena tvrdi da se u rijalitiju odlično pokazala, te je ponosna na sebe.

-Ponosna sam na sebe, da sam izbegla fizički kontakt, pljuvanje u lice, najmorbidnije uvrede, da sam to prekucala, onda sam rekla: "Nećete ni da progovorite" - dodala je Kačavenda za Alo!.

BONUS VIDEO: