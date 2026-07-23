Policijski inspektorat okruga Dimbovica u Rumuniji pokrenuo je istragu protiv načelnika policijske stanice u mestu Lungulecu, koji je osumnjičen za niz ozbiljnih propusta i zloupotreba službenog položaja, a sve je počelo na jednoj svadbi.

Naime, mladoženja, koji je prvo fizički napadnut na sopstvenom venčanju, otišao u policijsku stanicu kako bi prijavio napadače. Sa njim je bio i tast, koji je u kancelariji načelnika policijske stanice primetio flašu alkoholnog pića. Odmah je posumnjao da je policijski službenik pod dejstvom alkohola, pa je pozvao broj za hitne slučajeve 112 i prijavio incident.

Na lice mesta stigla je patrola koja je od načelnika zatražila da se podvrgne alkotestiranju. Međutim, on je to odbio, što je dodatno produbilo sumnje, zbog čega je naknadno pokrenuta interna istraga.

Mladoženja dobio još jedne batine

Prema navodima rumunskih medija, situacija je potom eskalirala. Navodno je načelnik policijske stanice, besan zbog prijave koju je podneo tast mladoženje, pozvao grupu ljudi sa kriminalnim dosijeima kako bi se obračunali sa mladoženjom.