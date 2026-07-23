Marina Radosavljević Maki, nekadašnja takmičarka "Zvezda Granda", pretučena je četvrtog avgusta u Vrnjačkoj banji pre nekoliko godina, a traume su ostale dugo posle nemilog događaja.

Ona se naime, oglasila nakon čitave drame, te je do detalja opisala kroz šta je prošla, a na nju je nasrnuo bivši partner.

-Nisam dobro. Završila sam na odeljenju hirurgije u Kraljevu. Polomljen mi je prst, imam jake bolove u predelu grudnog koša, sve me kosti bole, lice mi je unakaženo i imam rusku kragnu. Mislila sam da će lekari da me puste kući danas, ali mi je lekar rekao da ne dolazi u obzir jer sam dobila potres mozga i zbog toga čim pokušam da ustanem, počnem da povraćam. Zbog toga mi ne daju da idem kući i moraću još neko vreme ostanem u bolnici" - navela je ona nakon incidenta koji se desio.

Odmah obavestila policiju

Kako je objasnila, sve je prijavljeno policiji.

-Tražila sam zabranu prilaska i zaštitu policije, ja želim da bez straha i podignute glave hodam - kazala je Radosavljevićeva.

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