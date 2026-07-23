Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak fizičkog sukoba u kojem su učestvovali poznati influenseri Lazar Amidžić i Stefan Čolović!

Incident se, prema prvim informacijama, dogodio u Crnotravskoj ulici na Banjici!

"Na snimku se jasno vidi kako se dvojica mladića biju pesnicama i razmenjuju udarce dok istovremeno prelaze ulicu, ugrožavajući i sebe i saobraćaj. Snimak je ubrzo počeo masovno da se širi po grupama i društvenim mrežama," navodi izvor upoznat sa slučajem.

O slučaju su navodno obavešteni policija i tužilaštvo.

Nezvanično, tuča se odigrala juče.

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