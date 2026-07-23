Prava drama odigrala se na plaži u Tučepima, u blizini Makarske, gde je, prema tvrdnjama jednog od učesnika, rasprava oko ležaljki prerasla u fizički obračun.

Muškarac koji se obratio medijima ispričao je da je na plažu došao sa suprugom, bebom starom mesec i po dana i detetom od dve i po godine.

"Pretili su da će nas baciti u more"

Kako tvrdi, porodica je postavila svoje ležaljke na slobodno mesto, nakon čega im je prišao mladić i rekao da tu ne mogu da budu jer se na tom delu plaže obavlja delatnost.

Prema njegovim rečima, ubrzo je došao još jedan muškarac koji je počeo da viče i da im preti.

Rekao je da će nas baciti u more ako se ne sklonimo – ispričao je muškarac.

"Oborili su me na zemlju"

On navodi da je počeo da snima događaj mobilnim telefonom, što je, kako tvrdi, dodatno izazvalo bes druge strane.

Bacio je naše ležaljke, a kada sam prestao da snimam, on i još dvojica su nasrnuli na mene. Gurnuli su me na zemlju i udarali. Gosti sa plaže su dotrčali i razdvojili nas – rekao je.

Dodao je da ležaljke postavljene na plaži, prema njegovim tvrdnjama, nisu bile u vlasništvu muškaraca koji su ih napali.

Policija: Biće podnete prijave

Splitsko-dalmatinska policija saopštila je da je evidentiran slučaj narušavanja javnog reda i mira na plaži u Tučepima.

Kako je navedeno, protiv dvojice punoletnih hrvatskih državljana biće podnete prekršajne prijave zbog narušavanja javnog reda i mira.

Policija je navela da u incidentu nije bilo povređenih, kao i da je, prema dosadašnjim saznanjima, razlog sukoba bio spor oko načina korišćenja dela plaže na kojem se iznajmljuje oprema za vodene sportove.

Izvor: Telegraf.rs / 24sata.hr