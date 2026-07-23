Prava drama odigrala se na plaži u Tučepima, u blizini Makarske, gde je, prema tvrdnjama jednog od učesnika, rasprava oko ležaljki prerasla u fizički obračun.

Muškarac koji se obratio medijima ispričao je da je na plažu došao sa suprugom, bebom starom mesec i po dana i detetom od dve i po godine.

"Pretili su da će nas baciti u more"

Kako tvrdi, porodica je postavila svoje ležaljke na slobodno mesto, nakon čega im je prišao mladić i rekao da tu ne mogu da budu jer se na tom delu plaže obavlja delatnost.

Prema njegovim rečima, ubrzo je došao još jedan muškarac koji je počeo da viče i da im preti.

– Rekao je da će nas baciti u more ako se ne sklonimo – ispričao je muškarac.

"Oborili su me na zemlju"

On navodi da je počeo da snima događaj mobilnim telefonom, što je, kako tvrdi, dodatno izazvalo bes druge strane.

– Bacio je naše ležaljke, a kada sam prestao da snimam, on i još dvojica su nasrnuli na mene. Gurnuli su me na zemlju i udarali. Gosti sa plaže su dotrčali i razdvojili nas – rekao je.

Dodao je da ležaljke postavljene na plaži, prema njegovim tvrdnjama, nisu bile u vlasništvu muškaraca koji su ih napali.

Policija: Biće podnete prijave

Splitsko-dalmatinska policija saopštila je da je evidentiran slučaj narušavanja javnog reda i mira na plaži u Tučepima.

Kako je navedeno, protiv dvojice punoletnih hrvatskih državljana biće podnete prekršajne prijave zbog narušavanja javnog reda i mira.

Policija je navela da u incidentu nije bilo povređenih, kao i da je, prema dosadašnjim saznanjima, razlog sukoba bio spor oko načina korišćenja dela plaže na kojem se iznajmljuje oprema za vodene sportove.

Izvor: Telegraf.rs / 24sata.hr