M. B. (29) uhapšen je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je u jednom lokalu u Surčinu teško povredio M. A. (39), kome je, kako se sumnja, nakon udarca rukom u lice, staklenom pepeljarom naneo povrede glave.

Prema navodima iz istrage, incident se dogodio 11. juna u jednom ugostiteljskom objektu na teritoriji Surčina, kada je između dvojice muškaraca došlo do sukoba koji je prerastao u fizički obračun.

Kako se sumnja, M. B. je najpre otvorenom šakom udario M. A. u lice, a potom uzeo staklenu pepeljaru i njome ga udario u glavu. Od zadobijenih udaraca, oštećeni je teško povređen.

Policija PS Surčin je, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, donela rešenje o zadržavanju osumnjičenog do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Tokom saslušanja pred javnim tužiocem, M. B. je delimično priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Nakon toga, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je predlog sudu za određivanje pritvora osumnjičenom.

Istraga je u toku i biće utvrđene sve okolnosti sukoba, kao i motiv koji je doveo do fizičkog obračuna u lokalu u Surčinu.