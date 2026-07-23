Smrt policajca Vasilija Lalovića (33), iza kojeg su ostali supruga i troje dece, otvorila je pitanje odgovornosti za višemesečno javno targetiranje kojem je bio izložen. Međutim, umesto osude kampanje u kojoj je njegovo ime dovođeno u vezu sa događajima u Valjevu, pojedini akteri sada pokušavaju da fokus prebace na sasvim drugu stranu.

Među njima je i Biljana Lukić, koja je na društvenoj mreži Iks kritikovala ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića.

– Dačić nam objasnio da ovaj policajac nije bio deo ekipe psihopata koji su unakazili decu u Valjevu. Da je odmah rekao koji jesu, mogao je, znači, ovom čoveku da spasi život – napisala je Lukić.

Takva argumentacija izaziva brojna pitanja. Umesto da se postavi pitanje kako je moguće da je čovek mesecima bio javno označavan i optuživan bez ikakvih dokaza, odgovornost se pokušava prebaciti na policiju zbog toga što nije javno saopštavala identitet drugih službenika.

Suština problema, međutim, nije u tome ko jeste ili nije bio na određenom zadatku, već u činjenici da je jedan čovek bio izložen ozbiljnim optužbama bez potvrđenih činjenica. Upravo zbog toga u javnosti se ovakve poruke tumače kao pokušaj relativizacije sopstvene odgovornosti za atmosferu u kojoj je došlo do javnog linča.

Podsetimo, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da policajac Vasilije Lalović nije učestvovao u događajima u Valjevu i da je bio izložen brutalnim lažnim optužbama.

– Brutalne lažne optužbe i napadi blokadera i opozicionih partija na njega i njegovu porodicu, iako on uopšte nije bio na poslu, niti učestvovao u događajima u Valjevu, bili su preveliki teret za policajca Vasilija Lalovića. Nije izdržao. Iza njega je ostalo troje dece i supruga. Iskreno saučešće porodici. I velika sramota za one koji su ga lažno optuživali – naveo je Dačić.

Bez obzira na političke razlike, ostaje činjenica da se u ovakvim situacijama nameće pitanje odgovornosti za javno izrečene optužbe. Kada se nečije ime i fotografija mesecima dele uz tvrdnje koje nisu potvrđene, posledice mogu biti nesagledive.

Zbog toga su pokušaji da se, nakon tragedije, rasprava prebaci na pitanje zašto policija nije javno imenovala druge službenike, umesto na činjenicu da je jedan čovek bio lažno targetiran, izazvali oštre reakcije dela javnosti. Mnogi smatraju da takav pristup ne predstavlja suočavanje sa posledicama javnog linča, već pokušaj da se odgovornost izmesti sa onih koji su učestvovali u širenju neproverenih optužbi.

(24sedam)