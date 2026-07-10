Bosna i Hercegovina ni 2027. godine neće učestvovati na Evroviziji, potvrđeno je iz Radio-televizije Bosne i Hercegovine (BHRT), čime će se nastaviti višegodišnji izostanak s najgledanijeg evropskog muzičkog takmičenja.

Kako navodi portal The Eurovoix, BHRT je u odgovoru za portal "ESC Today" potvrdio da Bosna i Hercegovina ni naredne godine neće poslati svog predstavnika.

Glavni razlog ostaju finansijske sankcije koje je Evropska radiodifuzna unija (EBU) uvela BHRT-u zbog višegodišnjih neizmirenih obaveza, zbog čega javni servis i dalje nema pravo učešća na Evroviziji.

Tada je navela da dug javnog servisa iznosi oko 16 miliona KM, odnosno približno 8,8 miliona eura, ističući da bi godišnji budžet ove medijske kuće trebao iznositi oko 15 miliona eura.

Time će Bosna i Hercegovina propustiti Evroviziju jedanaesti put uzastopno.

Poslednji put se takmičili 2016. godine

Poslednji nastup ove zemlje zabeležen je 2016. godine, kada su u Stokholmu nastupili Dalal i Deen, uz Anu Rucner i Jalu.

Bosna i Hercegovina je prvi put učestvovala na Evroviziji 1993. godine, a najbolji plasman ostvarila je 2006. zahvaljujući grupi Hari Mata Hari i pesmi „Lejla“, koja je osvojila treće mesto u velikom finalu.

Iako među ljubiteljima Evrovizije postoji želja da se Bosna i Hercegovina vrati na ovo prestižno takmičenje, za sada nema naznaka da će se to dogoditi u skorijem periodu. Dok se finansijska situacija BHRT-a ne stabilizuje i ne ispune se uslovi za ponovno članstvo bez ograničenja u EBU, povratak ostaje neizvestan.

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