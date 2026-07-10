Pevač Andrija Bajić umro je u 89. godini na VMA, a danas se u Beogradu u MTS dvorani održava komemoracija u njegovu čast. Andrija iza sebe je ostavio dve ćerke i neutešnu suprugu Malu Canu koja je vest o smrti teško podnela, te je i danas jedva stigla na događaj, nema od tuge i bola.

Nju su najbliži pridržavali da ne padne, nudili su joj sve vreme vodu, a ona je na glavi imala maramu i nosila je crninu.

Kako je ranije najavljeno, veliki broj kolega i bliskih ljudi danas će prisustvovati na komemoraciji, a Mala Cana je u više navrata govorila o tome kroz šta prolazi sa rodbinom pevača, sa kojima nije u dobrim odnosima, a sve otkako je preminuo.

Podsetimo, Mala Cana govorila je otvoreno o tome kakve je probleme sa zdravljem imala, a u pitanju je bio moždani udar.

-Preživela sam taj moždani udar. Padala sam, njemu je to bilo teško.

Imam taj ugovor o izdržavanju i kao njegova supruga, u slučaju da mi se nešto desi, on bi onda ostao vlasnik kuće 1:1. Rekla sam tada da, u slučaju da mi se nešto životno desi ili me ugrozi, da kažu Andriji da on ostavi ćerkama sve. Jako mi je bilo loše i bojala sam se. Andrija je rekao da ne pričam tako. Bio je uz mene.

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