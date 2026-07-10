Pevač Andrija Bajić umro 7. jula u 89. godini života, a njegova supruga, pevačica Mala Cana, ne može i dalje da se pomiri sa gubitkom.

Iako su na svom putu naišli na mnoga osporavanja, ovaj par uspešno je prkosio predrasudama i u skladnom braku uživao je 15 godina, a Mala Cana bila je uz Andriju do poslednjeg trenutka njegovog života.

Njihova romansa nije bila planirana, već je počela potpuno spontano u trenutku kada je Cana bila duboko razočarana saradnicima i želela da zauvek odustane od muzike. Upoznali su se kada je tražila licencu za udruženje, a Andrija ju je podržao i odvratio od odustajanja. Prelomni trenutak dogodio se kada je Andrija otišao da radi u Ameriku i suočio se sa ozbiljnim problemima oko smeštaja. Cana je tada "digla sve na noge" kako bi mu pomogla, a ujedno je prvi put osetila strah, brigu i duboku emociju prema njemu.

Inače, Mala Cana je imala 33 godine kada je ušla u vezu sa Andrijom Bajićem dok je on tada imao 74 godine.

Mala Cana išla u manastir

Pevač Andrija Bajić (89) preminuo je na VMA usled teške bolesti, a njegova supruga Mala Cana se ne oporavlja od teškog gubitka.

Pred kamerama je otkrila da je radila sve kako bi pomogla svom voljenom, te se nedavno i u manastiru molila za Andrijino zdravlje.

- Išla sam u manastir Tumane da se molim za njegovo zdravlje. Tamo su mi dali svesku koju sam stavila pored njegove glave. Konačila sam u manastiru kako bih bila na jutarnjoj liturgiji i rekli su mi da će se moliti za njega narednih 40 dana - rekla je Cana vidno slomljena.

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