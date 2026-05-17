Nakon što je Bugarska pobedila na Evroviziji 2026 na zvaničnom sajtu konačno su objavljeni i dugo iščekivani detaljni rezultati obe polufinalne večeri, koji su otkrili i kako je zapravo glasala Evropa kada je u pitanju Srbija.

Predstavnik Srbije na ovogodišnjem takmičenju, grupa "Lavina" sa pesmom "Kraj mene", zauzela je visoko 5. mesto u prvom polufinalu sakupivši ukupno 187 poena.

Ipak, ono što je posebno upalo u oči jeste ogromna razlika u glasovima. Naša pesma je kod evrovizijske publike ostvarila neverovatno 3. mesto, dok nas je stručni žiri smestio tek na 9. poziciju.

Pobednik prvog polufinala Evrovizije bio je Izrael sa 269 bodova, a pratili su ga Poljska i Finska.

Bugarska izdominirala

U drugom polufinalu apsolutno je dominirala Bugarska, sakupivši 278 poena, te tako ostavivši iza sebe Rumuniju (234) i Australiju (222).

Bugarska je na kraju odnela i ukupnu pobedu, a uz nju se našla i među dobitnicima prestižnih „Marcel Bezençon“ nagrada, zajedno sa Australijom i Danskom.

Prvo polufinale Evrovizije 2026

1.Izrael 269

2. Poljska 247

3. Finska 227

4. Moldavija 208

5. Srbija 187

6. Hrvatska 175

7. Grčka 159

8. Litvanija 101

9. Švedska 96

10. Belgija 91

11. Estonija 79

12. Portugal 74

13. Crna Gora 71

14. San Marino 41

15. Gruzija 5

Drugo polufinale Evrovizije 2026

1.Bugarska 278

2. Rumunija 234

3. Australija 222

4. Norveška 206

5. Danska 199

6. Ukrajina 174

7. Albanija 158

8. Malta 143

9. Češka 142

10. Kipar 122

11. Švajcarska 108

12. Luksemburg 60

13. Letonija 49

14. Jermenija 49

15. Azerbejdžan 2

BONUS VIDEO: