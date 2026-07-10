Pevačica Mina Kostić nedavno je napustila psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" gde je provela 23 dana, nakon čega se neko vreme nije oglašavala u javnosti.

Trenutno boravi na moru sa partnerom Manetom Ćuruvijom poznatijim kao Kasper, a sada se prvi put oglasila na mrežama.

Posle više od dve nedelje ćutanja Mina Kostić je na svom Instagram profilu objavila javnu podršku koju joj je uputila starija koleginica Stanojka Mitrović Ćana.

Ćana je u svojoj izjavi izrazila olakšanje što je Mina prebrodila težak period i istakla značaj podrške njenog partnera Kaspera, sa kojim je Mina otišla na more kako bi se oporavila.

- Mnogo mi je žao, ali srećna sam što sam videla da je izašla iz toga svega i videla sam fotografiju da je na moru sa Kasperom. Drago mi je što je taj čovek pokazao u njenim najtežim trenucima da je uz nju, to je velika stvar. Pisala sam joj kao podrška, ali vidim da poruka nije otvorena - rekla je Ćana.

Mina odgovorila

Ove reči su duboko dirnule Minu Kostić, pa ih je objavila uz emotivnu zahvalnost.

- Hvala ti, draga moja Ćano. Mnogo mi znače ove tvoje reči i iskrena podrška - istakla je Mina.

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