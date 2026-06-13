Transrodna pevačica Elektra Elit odlučila je da ponudi popust svim navijačima Bosne i Hercegovine tokom Svetskog prvenstva u fudbalu.

Ona je već ranije privlačila pažnju javnosti nakon što je javno govorila o tome da se u Švajcarskoj bavi najstarijim zanatom, a sada je svojim najnovijim oglašavanjem ponovo izazvala reakcije i otvoreno pružila podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

-Povodom Svetskog prvenstva i sjajne utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, pripremila sam posebnu pogodnost za sve državljane BiH. Svi Bosanci koji imaju važeći pasoš i dođu u Švajcarsku tokom trajanja prvenstva ostvaruju 50 odsto popusta na moje usluge - poručila je Elektra.

Dodala je i da je ova odluka njen način da izrazi podršku nacionalnom timu.

- Ova pogodnost je moj način da pružim podršku i uputim čestitke za odličan nastup reprezentacije, kako bi navijači iz Bosne i Hercegovine mogli da uživaju u mojim uslugama po povoljnijim cenama - zaključila je za Alo!