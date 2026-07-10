Pevačica Stoja Novaković je u više navrata govorila o tome kako je stekla bogatstvo, navodeći da je vredno radila i pametno ulagala, a malo ko se seća da je situacija nekada bila skroz drugačija.

Naime, folkerka je svojevremeno jedva krpila kraj sa krajem, a onda je posao počeo da cveta i sve je došlo na svoje.

- Stoja ceo život pametno ulaže i nikad se nije rasipala sa novcem. Sve što je štekala uložila je u nekretnine, a zajedno sa porodicom do danas ima ozbiljne stanove. Priča se po selu gde živi da ima oko 10 stanova koje renta, a kad se sve skupi, u džep stavlja oko pet hiljada evra samo od kirija - rekao je izvor za domaće medije, pa je nastavio:

- Pevačica se nikad nije ni hvalila time koliko zarađuje, a svi znaju da dobro raspoređuje novac, samo na stvari koje su joj bitne. Nikad nije trošila na gluposti. Zato se uvek šali da jede koliko hoće i da je briga kako izgleda.

U dvorištu kuće napravila i bazen

Podsetimo, Novakovićeva danas u Perlezu ima veliku kuću, koju je renovirala, te na društvene mreže često objavljuje kako sve u dvorištu izgleda.

Pored bazena i zelenila koje je sredila, kupila je i palme kako bi sve imalo egzotičnu notu, a koje je papreno platila i dovezla do svog placa.

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