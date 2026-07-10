Danas se u MTS dvorani održava komemoracija Andriji Bajiću koji je preminuo u 89. godini života, a još uvek nije poznato kada će pevač biti sahranjen.

Usled problema sa dokumentacijom jer još uvek niko ne zna kada će legendarnog pevača sahraniti u Aleji na Novom groblju.

- Ne zna se još kad je sahrana jer je frka oko papirologije. Danas neće biti sigurno, možda vikend, ali pre ponedeljak - rekao je izvor blizak porodici za domaće medije.

"Bilo mu je teško da ostanem bez dece"

Podsetimo, pevačica je otvoreno govorila i o velikoj želji koju ona i Andrija nisu uspeli da ostvare, da dobiju zajedničko dete.

- To je najlepši deo mog života koji sam imala od kada sam se rodila. Teško mu je bilo da ja ostanem bez dece i govorio je da je to velika žrtva da ja nemam decu. Mi smo razgovarali sa doktorom i on je rekao da nije problem da pokušamo, ali zbog njegovih godina dete ne bi možda bilo zdravo. Međutim, ja sam mu rekla da je to moje dete. Onda je meni je on rekao u jednom momentu: “Znam, dušo, to bi bilo dobro. Voleo bih”. I stvarno je voleo. Uvek smo se šalili. Govorila sam mu: “Ti ćeš znati da je tvoje čim uzme frulu da svira.” On je meni rekao: “Dušo, i ovako ti život nije bio lak i već si izgubila jednu bebu, veliki je rizik da se rodi dete, a nije zdravo”. Da on ne bi mogao da podnese da taj takav teret ja nosim. Prihvatila sam ga takvog kakav jeste, da on, hvala bogu, ima porodicu koju sam ja poštovala i do samog momenta njegove smrti. Čak ni sad nisam rekla nijednu pogrdnu reč za njih, niti ću reći, sem istinu kako smo živeli.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: