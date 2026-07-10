"Mogu samo da kažem da je to izuzetno osetljivo pitanje. U svakom slučaju, u kontaktu smo sa turskom stranom po ovom pitanju, i nastavićemo da taj kontakt održavamo", rekao je Peskov, a prenosi agencija RIA Novosti.

Ranije danas turski mediji preneli su da Ankara razmatra mogućnost prodaje sistema S-400 trećoj zemlji kako bi otklonila prepreke za povratak u program F-35, a da se kao potencijalni kupci pominju pojedine države Persijskog zaliva.

Prema istim navodima, Moskva se načelno ne protivi prodaji sistema trećoj zemlji, iako za to nema zvanične potvrde.

Američki predsednik Donald Tramp je tokom samita NATO-a u Ankari izjavio da bi administracija Sjedinjenih Američkih Država mogla da ukine sankcije uvedene Turskoj na osnovu Zakona o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija (CAATSA), kao i da omogući nastavak isporuke borbenih aviona F-35.

Međutim, američki Kongres je 2020. godine usvojio odredbu prema kojoj prodaja aviona F-35 nije moguća sve dok Turska poseduje ruski sistem protivvazdušne odbrane S-400, zbog čega bi za eventualni dogovor bila neophodna i saglasnost Kongresa.

Neimenovani izraelski zvaničnici izjavili su da sporazum između SAD i Turske još nije zaključen i ocenili da bi izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom naredne posete Vašingtonu mogao da sa predsednikom Donaldom Trampom razgovara o zahtevu Ankare za nabavku aviona F-35.

Prema pisanju izraelskih medija, Izrael planira da, pozivajući se na princip očuvanja "kvalitativne vojne prednosti", sarađuje sa američkim Kongresom kako bi sprečio eventualni dogovor između Vašingtona i Ankare.