Voditeljka RTS Ivana Milenković slovi za jednu od najlepših, a njen snimak koji je objavila iz teretane, a na kom se vidi kako naporno trenira, iznenadio je mnoge.

Naime, lepa crnka pokazala je da i pored brojnih obaveza stiže da vodi računa o svom izgledu, a pored stroge dijete, teretana je idealna za zatezanje i oslobađanje od stresa.

Takođe, Ivanu su mnogi pitali da im oda tajnu vitke linije, što je rado i učinila.

- Posle limunade ujutru doručkujem, a omiljena mi je kajgana sa fetom. Ranije sam često pravila hleb samo od uljarica. Potrebno je po 50 grama semenki suncokreta, bundeve, susama i lana. To se samelje, doda se malo maslinovog ulja, vode, sode bikarbone, pa se testo suši u rerni - objasnila je ona.

Voli da provodi vreme sa najmilijima

Inače, Ivana i pored brojnih obaveza stiže da posveti porodici dovoljno vremena, kada se slobodno vreme i obaveze usklade.

- Kad ne radim, idem kod mame na porodični ručak, i najčešće jedemo pile sa prilogom i palačinke. Ako sam na poslu, u našem restoranu na televiziji ručam sezonsku čorbu, meso i povrće. Za večeru volim salatu od tunjevine, mada kažu da konzervirana riba ne valja jer ima mnogo žive u njoj.

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