U Hadžićima je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac, a policija je nakon intenzivne potrage uhapsila osumnjičenog za napad.

Policijskoj upravi Hadžići u 15.40 prijavljena je upotreba vatrenog oružja prilikom koje je jedan muškarac, prema preliminarnim informacijama, povređen u predelu noge, nakon čega se muškarac koji je upotrebio vatreno oružje udaljio sa lica mesta, rečeno je iz MUP-a KS federalnim medijima.

Ubrzo je iz policije potvrđeno da je osumnjičeni pronađen i uhapšen.

Muškarac koji je ranjen prevezen je vozilom Hitne pomoći u zdravstvenu ustanovu.

O svemu je obavešten tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo te će biti izvršen uviđaj. Još uvek nije poznat motiv napada.

BONUS VIDEO: