Pevačica Dijana Janković, poznata kao Didi Džej, pre nekoliko meseci otkrila je da joj je narušeno zdravstveno stanje, a sada se ponovo oglasila.

Kako je napisala, dijagnostikovan joj je POTS, sindrom posturalne ortostatske tahikardije. U pitanju je poremećaj autonomnog nervnog sistema koji se manifestuje prekomernim i naglim ubrzanjem rada srca prilikom prelaska iz ležećeg u stojeći položaj.

Didi Džej sada se oglasila na svom Instagram nalogu i otkrila kroz kakvu agoniju je prošla, kao i kako se sada oseća.

- Ljudi, već šest meseci sam bolesna, nisam mogla da hodam, da nastavim da gradim karijeru i vodim normalan život, da vežbam, pa čak ni da obujem štikle. Polako se oporavljam i presrećna sam što sam posle dugo vremena imala priliku da snimim ovaj "spremajte se sa mnom" video. Jedva čekam da povratim energiju jer uskoro imam velike novosti - rekla je Didi Džej.

"Ćerka je sve vreme uz mene"

Podsetimo, Dijana je nedavno istakla da je ovo za nju izuzetno težak period.

- Ovo je zaista najteži period u mom životu jer nisam bila u mogućnosti normalno da živim i funkcionišem, niti da se posvetim karijeri. Moja ćerka je stalno ležala kraj mene i čekala da mi bude bolje. Već mi je dosta bolje, ali i dalje nisam u mogućnosti da dugo hodam, ne mogu da treniram i zabranjeno mi je da letim avionom. Oporavak od POTS-a baš dugo traje i imam sreću što sam saznala na vreme jer je u tom slučaju potpuno izlečiv. Verujem da postoji mnogo ljudi koji ovo imaju, a da to ne znaju i nažalost ljudi uglavnom nisu ni čuli za ovu bolest. Obratilo mi se mnogo žena sa sličnim simptomima i mislim da bi javnost trebalo što više da se informiše i da se proširi svest kako bismo ljudima na vreme pomogli da se izleče - rekla je Didi Džej.

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