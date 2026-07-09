Vojin Kusić iz Srpca u Bosni i Hercegovini napravio je kuću kakva se retko viđa na ovim prostorima. Njegov dom od 56 kvadratnih metara može da se okreće oko svoje ose, omogućavajući stanarima da menjaju pogled iz prostorija bez izlaska napolje.

Ideja za ovakav poduhvat nastala je iz jednog jednostavnog porodičnog razloga. Njegova supruga nije mogla da se odluči da li želi da iz kuće gleda prema putu ili prema drugoj strani dvorišta, pa je Vojin pronašao neobično rešenje – napravio je dom koji može da menja položaj.

Kuća pruža pogled prema različitim pravcima, pa se iz nje mogu videti Nova Gradiška i Slavonski Brod, ali i Laktaši, u zavisnosti od toga kako je objekat okrenut.

„Bilo je zahteva koliko hoćeš, a meni je to dosadilo, pa sam odlučio da napravim kuću koja se okreće. Sada može da se okreće koliko želi“, ispričao je Vojin uz osmeh.

Na izgradnji kuće radio je oko šest godina, a najveći deo posla obavio je sam. Njegova ideja nije bila samo da napravi neobičan objekat, već i praktično rešenje koje bi omogućilo promenu pogleda kad god se za tim ukaže potreba.

Neobičan osećaj u kući koja se pomera

Boravak u rotirajućoj kući potpuno se razlikuje od iskustva u klasičnim objektima. Dok se kuća pomera, mogu se čuti zvuci konstrukcije, ali Vojin tvrdi da nema razloga za zabrinutost i da je objekat napravljen tako da bezbedno funkcioniše.

Za njega je najvažnije bilo da napravi kuću koja će odgovarati potrebama porodice.

Kako je objasnio, tokom gradnje prethodne porodične kuće često su se menjale želje oko rasporeda prostorija i položaja dnevnog boravka. Supruga je u jednom trenutku želela da spavaća soba bude okrenuta prema putu zbog jutarnjeg sunca, a kasnije joj je više odgovarala druga strana kako bi imala bolji pregled dvorišta.

Umesto novih prepravki, Vojin je odlučio da napravi rešenje koje će zadovoljiti sve mogućnosti – kuću koja se jednostavno okrene u željeni pravac.

Samouk čovek koji je napravio neobičan dom

Posebno je zanimljivo što je Vojin veliki deo projekta osmislio i realizovao sam. Za sebe kaže da je samouk i da ima završeno osam razreda škole, ali ga to nije sprečilo da napravi objekat koji je privukao pažnju javnosti.

Njegova rotirajuća kuća pokazala je da za velike ideje nisu uvek potrebne formalne titule, već upornost, znanje stečeno iskustvom i spremnost da se pronađe drugačije rešenje za svakodnevne izazove. Danas je ovaj neobični dom jedan od primera kako kreativnost može da pretvori običnu životnu situaciju u projekat koji zainteresuje ljude širom sveta, piše Espreso.