Tokom utakmice svetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Kanade, navijači su sa tribina i iz fan zona u više navrata pevali pesmu „Ljiljani“ Halida Bešlića, koja se već godinama smatra neslužbenom himnom BiH.

Reč je o numeri koja je nastala 1991. godine, kada su je komponovali Nazif Gljiva i Halid Bešlić, a prvobitno je bila zamišljena kao ljubavna balada posvećena dvema devojkama. Ipak, u godinama koje su usledile, pesma je dobila potpuno novo značenje.

Stihovi poput „sve sam ti dao u ovom svetu stradanja“ i „umreću dušo na tvojim rukama“ prvobitno su nosili romantičnu poruku, ali su društveno-političke okolnosti doprinele da „Ljiljani“ prerastu u simbol identiteta i pripadnosti.

Ljiljan kao simbol ima duboke korene u istoriji Bosne i Hercegovine i vezuje se za srednjovekovnu državu i dinastiju Kotromanić, posebno za period vladavine kralja Tvrtka I Kotromanića. Zlatni ljiljan se kroz istoriju pojavljivao na novcu, grbovima, pečatima i drugim državnim obeležjima.

Tokom 1992. godine simbol ljiljana ponovo je korišćen na grbu i zastavi Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije je, nakon političkih promena 1998. godine, zamenjen novim državnim simbolima.

Danas, iako više nije zvanični državni simbol, ljiljan se i dalje koristi u kulturnim i sportskim prilikama kao prepoznatljiv znak identiteta i tradicije u delu javnosti Bosne i Hercegovine.

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