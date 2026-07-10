Pevačica Mala Cana prolazi kroz teške trenutke nakon što je ostala bez voljenog supruga, pevača Andrije Bajića, koji je preminuo u 89. godini života.

U najvećoj boli je odlučila da otvori dušu i progovori o detaljima njihovog zajedničkog života, ali i o teškim porodičnim odnosima.

Cana je priznala da je kroz život navikla na muke, još od detinjstva, te da joj je jedini cilj bio da Andrija bude srećan. Međutim, otkrila je da je pevač pred kraj života bio prilično uznemiren.

- Kao i svi bračni parovi imali smo i ovakav i onakav odnos. Imali smo sve što prati brak, ali on je čovek koji me je voleo. Jedno vreme je bio uznemiren. Nisam znala šta da radim, pa sam zvala njegovu decu da porazgovaraju sa njim da vide zašto je tako - rekla je Cana i dodala:

- Nije me tukao, ali je sve bacao, ništa mu nije bilo po volji. Nervozno je bacao stvari sa stola ili u kupatilu... Pitala sam ga: "Dušo, šta te muči?", ali bio je jednostavno uznemiren - prisetila se pevačica.

Cana je istakla da je Andrija dok je bio živ molio da ne govori u javnosti o problemima sa kojima su se suočavali.

- Dok je bio živ Andrija me je molio da ne pričam kako je živeo i kako smo mi živeli, a posle toga da ne moram da ćutim. Ne zato što ga je bilo sramota, već zbog karijere i svega - rekla je udovica.

"Bilo mu je teško da ostanem bez dece"

Podsetimo, pevačica je otvoreno govorila i o velikoj želji koju ona i Andrija nisu uspeli da ostvare, da dobiju zajedničko dete.

- To je najlepši deo mog života koji sam imala od kada sam se rodila. Teško mu je bilo da ja ostanem bez dece i govorio je da je to velika žrtva da ja nemam decu. Mi smo razgovarali sa doktorom i on je rekao da nije problem da pokušamo, ali zbog njegovih godina dete ne bi možda bilo zdravo. Međutim, ja sam mu rekla da je to moje dete. Onda je meni je on rekao u jednom momentu: “Znam, dušo, to bi bilo dobro. Voleo bih”. I stvarno je voleo. Uvek smo se šalili. Govorila sam mu: “Ti ćeš znati da je tvoje čim uzme frulu da svira.” On je meni rekao: “Dušo, i ovako ti život nije bio lak i već si izgubila jednu bebu, veliki je rizik da se rodi dete, a nije zdravo”. Da on ne bi mogao da podnese da taj takav teret ja nosim. Prihvatila sam ga takvog kakav jeste, da on, hvala bogu, ima porodicu koju sam ja poštovala i do samog momenta njegove smrti. Čak ni sad nisam rekla nijednu pogrdnu reč za njih, niti ću reći, sem istinu kako smo živeli.

Alo/Kurir

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