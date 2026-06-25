Kanadski javni servis CBC/Radio-Kanada zvanično je postao punopravni član Evropske radiodifuzne unije (EBU), što znači da sada ima puno pravo učešća na Evroviziji!

Ova odluka doneta je danas, nakon glasanja na generalnoj skupštini ove organizacije u Pragu.

CBC, koji je još od daleke 1950. godine bio samo pridruženi član, ovim je dobio potpuno novi status koji im otvara vrata najvećeg muzičkog takmičenja u Evropi.

Ipak, Kanađani za sada sve drže u strogoj tajnosti. Iako su stekli ovaj status, iz kanadskog javnog servisa ne žele još uvek da otkriju da li će iskoristiti priliku i prijaviti se za takmičenje.

"Više ćemo o Pesmi Evrovizije moći da kažemo naknadno", poručio je kratko portparol CBC/Radio-Kanade, Leon Mar.

Ono što je posebno zaintrigiralo javnost jeste informacija da iza cele ove priče snažno stoji država. Naime, vlada premijera Karnija je još u budžetu za 2025. godinu istakla da blisko sarađuje sa CBC-jem "kako bi se istražilo učešće Kanade na Evroviziji". Prema tvrdnjama dva izvora iz vlade, premijer je lično bio uključen u podsticanje ove inicijative.

Do sada smo na evrovizijskoj bini već imali prilike da vidimo izvođače iz Izraela, Maroka, ali i Australije koja je redovan učesnik od 2015. godine. Zanimljivo je da, za razliku od tek primljene Kanade, australijski javni servis SBS uopšte nije punopravni član, već se takmiči uz posebno odobrenje EBU-a.

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