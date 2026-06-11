Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama najnovijim fotografijama u izazovnom bikiniju sa zebrastim dezenom.

Poznata po tome što često eksperimentiše sa modnim stilovima, Breskvica je ovog puta odabrala upečatljiv model kupaćeg kostima koji je istakao njenu figuru dok je uživala u sunčanom danu.

Njena objava za kratko vreme prikupila je desetine hiljada lajkova i brojne komentare oduševljenih pratilaca, a reakcije nisu izostale ni među koleginicama.

Među prvima je fotografije lajkovala i Anastasija Ražnatović, čime je dodatno privukla pažnju javnosti.

Podsetimo, nedavno je okončala dugogodišnju vezu sa policajcem Nemanjom, sa kojim je bila pet godina.

"Smuvala" imućnog biznismena

U međuvremenu su se pojavile spekulacije da pevačica ima novog partnera, kojeg uspešno skriva od očiju javnosti.

Prema navodima pojedinih medija, reč je o imućnom biznismenu i vlasniku poznate firme iz Beograda.

Kako se dalje tvrdi, već neko vreme je u vezi sa njim, a navodno je reč o jednom od najpoželjnijih neženja u prestonici, koji je ranije povezivan sa brojnim lepoticama.

-U vezi su sigurno više od mesec dana. Verovatno su se upoznali tokom nekog izlaska, s obzirom na to da on često posećuje gradske klubove i važi za poznato ime u beogradskom noćnom životu - tvrdi izvor.

Isti izvor navodi da Anđelin navodni novi partner ima oko trideset godina i da živi u jednom luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Za sada, pevačica se nije oglašavala povodom ovih navoda, pa informacije o njenom emotivnom životu ostaju na nivou spekulacija.

Alo/Telegraf