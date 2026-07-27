Vanbračna deca na estradi odavno nisu tabu tema, a definitivno jedan od najpoznatijih slučaja je vanbračni sin Miroslava Ilića, čija je majka Mirjana na sudu dokazala da je muzička zvezda Devinov otac.

Ipak nije Miroslav Ilić jedini koji sa ljubavnicom ima dete.



Dragan Kojić Keba godinama je bio u centru jednog od najkontroverznijih slučajeva kada je reč o vanbračnoj deci na estradi. Njegova bivša ljubavnica Ljiljana Jevremović tvrdila je da je Keba otac njene ćerke Ine, što je pevač dugo poricao. Nakon višegodišnje sudske borbe, DNK analizom je potvrđeno da je Keba biološki otac, a sud je doneo odluku u korist Ljiljane.

Optužili ga da se stidi porekla

Dragan Kojić Keba ispričao je kako se ne seća da mu je neko govorio da ima romsko poreklo, kako neki pojedinci tvrde.

- Uvek sam na te pričice gledao simpatično. Ne sećam se da mi je iko pričao da je moje poreklo romsko. Snimao sam i na ciganskom i na rumunskom - rekao je Keba.

U emisiji kod Ognjena Amidžića nedavno je gost bio Đovani Bajramović, koji ponosno ističe svoje poreklo, ali se u jednom trenutku osvrnuo i na Kojića sa kojim je snimio pesmu.

- Tu je samo Keba Rom, a vi ostali belci - rekao je Amidžić šaljivim tonom.

- Nećemo tako. Keba je uvek bio uz nas, ali odmah ću da kažem, da znate to zauvek. Keba nije Rom - rekao je on javno.

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