Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš iznenadio je javnost kada je govorio o ugovoru u Eliti 9 i samom honoraru u rijalitiju.

On je u jednom momentu potpuno zaboravio na kamere i počeo da priča o onome o čemu učesnici strogo ćute, a to je honorar.

Naime, tada je isplivala šokantna cifra, a Janjuš se nije zaustavio samo na nagoveštajima, već je izneo detalje svojih primanja.

- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - izjavio je Janjuš, šokirajući sve, a zatim i pomenuo navodnu ukupnu cifru koju je dobio za učešće u ovom formatu.

- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra - odjeknulo je imanjem.

Jako je zaljubljen u Vanju

Podsetimo, Marko Janjušević Janjuš do ušiju je zaljubljen u Vanju Živić.

Jedva je čekao da izađe iz "Elite 9", ne bi li se video sa njom, a nedavno je svima pokazao kako provode vreme daleko od čuvenog imanja u Šimanovcima.

- Jedva sam čekao da izađem. Video sam svoje nadraže, to mi je najbitnije bilo. Top! Pokazao sam najbolju stranu, to je to, to sam što sam. Sa Vanjom mi je nešto najlepše što sam doživeo u rijalitiju, to mi je najbitnije sad, jedva sam čekao da je vidim, ispunila mi se želja posle mesec dana. Da li će se nastaviti? Siguran sam i u svoja i u njena osećanja. Ćerkicu ću sutra da vidim. Jedva čekam da je vidim. Brat Boris i Vanja su me dočekali večeras, i dva druga - rekao je Janjuš.



BONUS VIDEO: