Poznata pevačica Stojanka Mitrović Ćana odrasla je u teškim uslovima, živeći u kući usred šume u opštini Sanski Most do koje se veoma teško dolazilo.

Zbog takvog detinjstva, nakon što je počela da zarađuje veći novac, glavni cilj joj je bio da sebi obezbedi sve neophodno.

-Kad sam ja bila mala, padao je toliki sneg da me odmah zatrpa. Tih snegova više nema, nigde nema, nema ih ni u Bosni ni ovde u Srbiji. Ja sam od neke svoje 18. godine na području Srbije, ako izuzmem pevanje po Evropi, ali uvek sam se vraćala, bila sam u Subotici, tamo sam nekako pevački krenula, ali, nema nigde tako tih velikih zima - rekla je ona jednom prilikom.

Zimi je bilo najteže

Ćana se prisetila kako su se radovali kada zbog ogromnih smetova nisu mogli da odu na nastavu.

-Ja se odlično sećam, bila sam, možda, neki treći-četvrti razred da je sneg bio izravnan sa ogradom. I mi tih dana nismo išli u školu, zato što nije bilo šanse, bili su i ogromni oni smetovi. Radovali smo se tome da budu što veći smetovi, mi krenemo i vratimo se kući, ne može se proći, nema šanse i molim, lepo, to je opravdanje.

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