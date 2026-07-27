Poznata pevačica Stojanka Mitrović Ćana odrasla je u teškim uslovima, živeći u kući usred šume u opštini Sanski Most do koje se veoma teško dolazilo.

Zbog takvog detinjstva, nakon što je počela da zarađuje veći novac, glavni cilj joj je bio da sebi obezbedi sve neophodno.

Ćana

-Kad sam ja bila mala, padao je toliki sneg da me odmah zatrpa. Tih snegova više nema, nigde nema, nema ih ni u Bosni ni ovde u Srbiji. Ja sam od neke svoje 18. godine na području Srbije, ako izuzmem pevanje po Evropi, ali uvek sam se vraćala, bila sam u Subotici, tamo sam nekako pevački krenula, ali, nema nigde tako tih velikih zima - rekla je ona jednom prilikom.

Zimi je bilo najteže

Ćana se prisetila kako su se radovali kada zbog ogromnih smetova nisu mogli da odu na nastavu.

-Ja se odlično sećam, bila sam, možda, neki treći-četvrti razred da je sneg bio izravnan sa ogradom. I mi tih dana nismo išli u školu, zato što nije bilo šanse, bili su i ogromni oni smetovi. Radovali smo se tome da budu što veći smetovi, mi krenemo i vratimo se kući, ne može se proći, nema šanse i molim, lepo, to je opravdanje.

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