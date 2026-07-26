Pevačica Indi Aradinović posetila je sestru Editu, koja se nedavno porodila i na svet donela ćerkicu, a sada je sa bebom pozirala nika srećnija.

Ona je objavila sliku na kojoj se vidi kako drži i ljubi bebu, a poslala je i kratku poruku.

-Život tetkin - napisala je ona na mrežama.

Edita otkrila detalje porođaja

Podsetimo, Edita Aradinović je rodila zdravu devojčicu kojoj je dala ime Zoia, a nakon što se porodila 22. jula sada se osvrnula na ceo proces kroz koji je prošla kada se ostvarila kao majka.

Porodila se u Narodnom frontu, a tri dana nakon porođaja odlučila je da otkrije kako je izgledao ceo proces.

- Uspela sam i da se našminkam da budem lepa na porođaju, ali i da odbijem epidural do granice bola 8/10. Ovde me pripremaju - napisala je pevačica na mrežama i mnoge nasmejala objavama jer nisu očekivali da će takve stvari objavljivati.

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