Regionalna pop zvezda Milica Pavlović radi punom parom nakon velikog uspeha albuma “Caka”, a da je svojim šestim studijskim izdanjem u potpunosti ispunila očekivanja publike potvrđuju prepuni klubovi i trgovi na kojima je nastupala tokom poslednjih mesec dana od objavljivanja albuma.

Muzička zvezda je sinoć održala spektakularan koncert na gradskom trgu u Kuršumliji, gde nije mogla igla da padne.

Posebno je zanimljivo što je upravo publika, na otvorenom konkursu među deset izvođača, glasovima odlučila da upravo Milica nastupi u njihovom gradu, a koliko je voljena svedoči činjenica da su došli da je podrže oni od sedam do sedamdeset sedam godina.



Pevačica se pojavila u svedenom, ali istovremeno i provokativnom stajlingu. Kratka crna haljina sa golim leđima i širokom naramenicama oduševila je sve devojke iz publike koje godinama širom regiona kopiraju njene stajlinge, a već pri prvim taktovima pesme “Caka”, koja i mesec dana nakon objavljivanja zauzima visoku poziciju na Jutjub trending listi, publika je pala u trans i od reči do reči pevala veliki hit zajedno sa njom.

Nizala hitove

Usledili su i ostali favoriti sa novog albuma – “Ti me nerviraš”, “Kleo”, “Veze bezveze”, “Pesma sa radija”, ali i dobro poznati hitovi poput “Boginja”, “Seksi senjorita”, “Demantujem”, “Šećeru” i mnogih drugih.



Poseban trenutak večeri dogodio se kada je Milica sišla sa bine među publiku. Ugledavši je ispred sebe, jedan dečak nije mogao da sakrije emocije, pa je zaplakao. Pop zvezda mu je odmah prišla, zagrlila ga i pokušala da ga umiri, a po povratku na binu na kratko je prekinula koncert kako bi mu se obratila.



„Ti ćeš jednog dana biti nešto veliko i meni ćeš da deliš autograme. Jedno si divno malo biće i neka ti Bog da sve što poželiš“, poručila je Milica, nakon čega je publika njen govor ispratila gromoglasnim aplauzom, a pevačicu su pozdravili transparentima sa ispisanim stihovima njenih pesama, dok su joj na binu bacali ruže i plišane igračke.



Dva sata sjajne energije koju je regionalna pop zvezda priredila u Kuršumliji zajedno sa svojim bendom, pravi su pokazatelj da publika ume da prepozna kvalitet, iskrenu emociju i posvećenost koju Milica Pavlović već više od decenije nosi sa sobom.



Nakon nastupa, muzička zvezda ostala je da se fotografiše sa fanovima, a druženje je trajalo preko sat vremena.



Milicu u narednom periodu očekuju nastupi širom Crne Gore, Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja regiona, gde će nastaviti promociju albuma “Caka”, na kojem se nalazi deset potpuno novih pesama, dok će publika u Srbiji ponovo moći da je čuje prvog avgusta u Svrljigu.

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